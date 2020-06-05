В Бурятии подросток обчистил гараж

Украденное он продал своим друзьям
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района.
17-летний студент техникума проник в гараж жительницы посёлка. Из помещения он украл велосипед, инструменты, обогреватель и два спиннинга. Ущерб составил около 34 тысяч рублей.
Похищенное молодой человек продал своим друзьям. В настоящее время имущество в полном объёме изъято полицейскими.
Год назад он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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