В Бурятии подросток обчистил гараж

Украденное он продал своим друзьям



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района.



17-летний студент техникума проник в гараж жительницы посёлка. Из помещения он украл велосипед, инструменты, обогреватель и два спиннинга. Ущерб составил около 34 тысяч рублей.



Похищенное молодой человек продал своим друзьям. В настоящее время имущество в полном объёме изъято полицейскими.



Год назад он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



