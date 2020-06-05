В Бурятии число заболевших COVID-19 возросло в 1,2 раза

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Бурятии с 29 мая по 4 июня количество выявленных заболевших COVID-19 возросло в 1,2 раза. На прошлой неделе данный показатель составлял 1,3 раза.
Среди регионов ДФО наибольший прирост заболевших в 1,8 раза зафиксирован в Сахалинской области. Наименьший прирост заболеваемости в 1,1 раза отмечен в Еврейской автономной области.
В общем по ДФО прирост количества подтверждённых случаев COVID-19 составил 1,3 раза. По России показатель зафиксирован в 1,2 раза.
По состоянию на 4 июня в России насчитывается 440 538 случаев. Это третье место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. Первое место по заболеваемости занимает США – 1 864 538 человек, второе место Бразилия – 584 016 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 4 июня в Бурятии 1681 случай заражения. Более тысячи из них уже вылечились.