 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июня

03 Июня

Популярное

В Улан-Удэ водитель «Мерседеса» совершил аварию задним ходом

В Улан-Удэ водитель «Мерседеса» совершил аварию задним ходом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло возле «Фабрики Кино»

Сегодня около 13 часов в районе «Фабрики Кино» в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Напротив кафе «Мангал» водитель «Мерседеса», ехавший задним ходом, совершил столкновении с «Тойотой Королла Аксио», который оказался на пути.

Пострадавших нет.



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на улице Терешковой произошло ДТП с участием маршрутки.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошло ДТП напротив «Спутника»
В Улан-Удэ произошло ДТП напротив «Спутника»
Происшествия, 04.06.2020
Машины столкнулись перед светофором
В центре Улан-Удэ ДТП с такси перекрыло дорогу
В центре Улан-Удэ ДТП с такси перекрыло дорогу
Происшествия, 04.06.2020
Водителям пришлось объезжать аварию по трамвайным рельсам
В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка с пассажирами
В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка с пассажирами
Происшествия, 04.06.2020
ДТП перекрыло сразу две полосы движения
В Улан-Удэ участники ДТП не признавали вину
В Улан-Удэ участники ДТП не признавали вину
Происшествия, 04.06.2020
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
В Бурятии самое популярное мошенничество связано с «потеряшками»
В Бурятии самое популярное мошенничество связано с «потеряшками»
Происшествия, 04.06.2020
В Бурятии дистанционные мошенничества регистрируют ежедневно
В Улан-Удэ адвоката-вымогателя заключили под стражу
В Улан-Удэ адвоката-вымогателя заключили под стражу
Происшествия, 04.06.2020
Адвокат вымогал у следователя полмиллиона рублей
В Иркутске посредника во взяточничестве оштрафовали на 2,8 млн рублей
В Иркутске посредника во взяточничестве оштрафовали на 2,8 млн рублей
Происшествия, 04.06.2020
Взятка готовилась для директора филиала лесхоза
Житель Иркутской области отсудил 400 тысяч за оторванную руку
Житель Иркутской области отсудил 400 тысяч за оторванную руку
Происшествия, 04.06.2020
Мужчина потерял руку во время осмотра станка с дисковыми пилами
В Бурятии ДТП с двумя пострадавшими детьми рассмотрели на комиссии
В Бурятии ДТП с двумя пострадавшими детьми рассмотрели на комиссии
Происшествия, 04.06.2020
На аварийных участках дорог планируют установить баннеры
Читинец сдавал в аренду чужие квартиры
Читинец сдавал в аренду чужие квартиры
Происшествия, 04.06.2020
Он снимал квартиры на сутки, размещал объявления, брал предоплату и исчезал
У жителя Бурятии в рюкзаке нашли марихуану
У жителя Бурятии в рюкзаке нашли марихуану
Происшествия, 04.06.2020
Сельчанин собирался на маршрутке довезти «травку» до дома

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^