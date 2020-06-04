В Улан-Удэ водитель «Мерседеса» совершил аварию задним ходом

ДТП произошло возле «Фабрики Кино»
Сегодня около 13 часов в районе «Фабрики Кино» в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Напротив кафе «Мангал» водитель «Мерседеса», ехавший задним ходом, совершил столкновении с «Тойотой Королла Аксио», который оказался на пути.
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на улице Терешковой произошло ДТП с участием маршрутки
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ДТП произошло возле «Фабрики Кино»
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