В Улан-Удэ произошло ДТП напротив «Спутника»

Машины столкнулись перед светофором
Накануне, 3 июня, около 19 часов произошло небольшое ДТП в центре Улан-Удэ, на улице Коммунистическая. Напротив супермаркета «Спутник» водитель «Тойоты Камри» въехал в «Хонду Фит», ехавшую перед ним. Оба водителя следовали в направлении улицы Ербанова. Авария произошла перед светофором.
Пострадавших нет. На «Хонде» осталась значительная вмятина.
На данном участке, где всегда оживлённое движение, образовался затор.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня произошло ещё одно ДТП неподалёку, напротив Дома быта
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