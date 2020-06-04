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В Бурятии самое популярное мошенничество связано с «потеряшками»

В Бурятии самое популярное мошенничество связано с «потеряшками»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии дистанционные мошенничества регистрируют ежедневно

В Бурятии полицейские рассказали о самой распространённой схеме дистанционных мошенничеств, расследуемых дознанием. Информация об этом размещена на сайте МВД по Бурятии.

Так, жители Бурятии размещают в социальных сетях объявления о потере своих вещей: сотовых телефонов, золотых изделий, гарантируя денежное вознаграждение за их возвращение. При этом они оставляют для связи свой телефон.

Связавшись с авторами постов, аферисты убеждают их в наличии утерянного ими имущества. Условием возврата вещей называется перечисление на счёт определённой суммы. Размер вознаграждения варьируется от трёх до пяти тысяч рублей. После выполнения этого требования мошенники перестают выходить на связь.

Так, в феврале жертвой подобного обмана стала улан-удэнка, потерявшая мобильный на остановке общественного транспорта. Горожанка перевела незнакомцу, якобы нашедшему её гаджет, три тысячи рублей.

Сотрудники органов дознания Бурятии ежемесячно возбуждают 25-30 уголовных дел по преступлениям в сфере IT-технологий. Иными словами, такие преступления регистрируются в полиции ежедневно. При этом подавляющее большинство - в Улан-Удэ.

Чтобы не попасться на мошеннические уловки, полицейские рекомендуют убедиться в наличии у собеседника потерянной вещи прежде, чем переводить деньги.



мошенничество
 
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