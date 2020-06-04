Адвокат вымогал у следователя полмиллиона рублей
Решением Советского районного суда Улан-Удэ под стражу заключён адвокат, вымогавший у следователя деньги. В отношении адвоката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 2 августа 2020 года.
Постановление не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии, сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», по версии следствия, подозреваемый адвокат отстаивал интересы военнослужащего, обвиняемого в убийстве знакомого. Суд признал военного виновным и приговорил к длительному сроку лишения свободы.
Однако после вступления приговора в силу адвокат стал вымогать у следователя, в производстве которого находилось уголовное дело, 500 тысяч рублей. При этом он угрожал распространить сведения, якобы порочащие его репутацию, сообщали ранее в Следственном управлении.
Следователь доложил руководству о вымогательстве, после чего под контролем сотрудников УФСБ по Бурятии передал адвокату часть суммы. При получении денег подозреваемый был задержан.
Следователи отдела по расследованию особо важных дел восстанавливают полную картину преступления.
В Улан-Удэ адвоката-вымогателя заключили под стражу
Происшествия, Фото:
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