В Улан-Удэ третью неделю ищут пропавшего пенсионера

Мужчина вышел из дома и не вернулся
Полиция разыскивает 69-летнего Леонида Лапкина. Мужчина 15 мая вышел из дома в 123 микрорайоне Улан-Удэ и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы:
европейской внешности, на вид около 70 лет, рост 164 см, среднего телосложения, седые короткие волосы.
Особые приметы:
отсутствуют пальцы на левой ноге.
Был одет:
чёрная вязаная шапка, оранжевая куртка, серые брюки, чёрные кроссовки.
- Имеет склонность к злоупотреблению алкоголя и бродяжничеству. Ранее уходил, - сообщает МВД.
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(999)480-04-70, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
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