 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июня

03 Июня

Популярное

В Улан-Удэ третью неделю ищут пропавшего пенсионера

В Улан-Удэ третью неделю ищут пропавшего пенсионера
Происшествия, 
Мужчина вышел из дома и не вернулся

Полиция разыскивает 69-летнего Леонида Лапкина. Мужчина 15 мая вышел из дома в 123 микрорайоне Улан-Удэ и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид около 70 лет, рост 164 см, среднего телосложения, седые короткие волосы.

Особые приметы: отсутствуют пальцы на левой ноге.

Был одет: чёрная вязаная шапка, оранжевая куртка, серые брюки, чёрные кроссовки.

- Имеет склонность к злоупотреблению алкоголя и бродяжничеству. Ранее уходил, - сообщает МВД.

При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(999)480-04-70, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).


пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске посредника во взяточничестве оштрафовали на 2,8 млн рублей
В Иркутске посредника во взяточничестве оштрафовали на 2,8 млн рублей
Происшествия, 04.06.2020
Взятка готовилась для директора филиала лесхоза
Улан-удэнка убила беременную подругу возле могилы её мужа
Улан-удэнка убила беременную подругу возле могилы её мужа
Происшествия, 04.06.2020
Жуткое убийство оставалось нераскрытым пять лет
Житель Иркутской области отсудил 400 тысяч за оторванную руку
Житель Иркутской области отсудил 400 тысяч за оторванную руку
Происшествия, 04.06.2020
Мужчина потерял руку во время осмотра станка с дисковыми пилами
В Бурятии ДТП с двумя пострадавшими детьми рассмотрели на комиссии
В Бурятии ДТП с двумя пострадавшими детьми рассмотрели на комиссии
Происшествия, 04.06.2020
На аварийных участках дорог планируют установить баннеры
Читинец сдавал в аренду чужие квартиры
Читинец сдавал в аренду чужие квартиры
Происшествия, 04.06.2020
Он снимал квартиры на сутки, размещал объявления, брал предоплату и исчезал
У жителя Бурятии в рюкзаке нашли марихуану
У жителя Бурятии в рюкзаке нашли марихуану
Происшествия, 04.06.2020
Сельчанин собирался на маршрутке довезти «травку» до дома
В Бурятии браконьеры выловили сетями более 100 рыб
В Бурятии браконьеры выловили сетями более 100 рыб
Происшествия, 04.06.2020
Полицейские задержали браконьеров во время рейда
Улан-удэнец не смог продать кофе с конфетами и стал вором
Улан-удэнец не смог продать кофе с конфетами и стал вором
Происшествия, 04.06.2020
Мужчина обратился со странным предложением к продавцу магазина
В Бурятии четверо подростков всю ночь плутали по лесу
В Бурятии четверо подростков всю ночь плутали по лесу
Происшествия, 04.06.2020
Пропавшие подростки от станции Дивизионная дошли до Пыхты
В Иркутской области «чёрные лесорубы» получили реальный срок
В Иркутской области «чёрные лесорубы» получили реальный срок
Происшествия, 04.06.2020
Мужчины вырубили деревьев почти на 200 тысяч рублей  
Иркутянин хотел спасти 700 тысяч и перевёл их мошенникам
Иркутянин хотел спасти 700 тысяч и перевёл их мошенникам
Происшествия, 04.06.2020
Аферисты убедили мужчину, что на его имя пытались оформить кредит

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^