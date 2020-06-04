В Улан-Удэ третью неделю ищут пропавшего пенсионера









Полиция разыскивает 69-летнего Леонида Лапкина. Мужчина 15 мая вышел из дома в 123 микрорайоне Улан-Удэ и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.европейской внешности, на вид около 70 лет, рост 164 см, среднего телосложения, седые короткие волосы.отсутствуют пальцы на левой ноге.чёрная вязаная шапка, оранжевая куртка, серые брюки, чёрные кроссовки.- Имеет склонность к злоупотреблению алкоголя и бродяжничеству. Ранее уходил, - сообщает МВД.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(999)480-04-70, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).