Житель Иркутской области отсудил 400 тысяч за оторванную руку

Мужчина потерял руку во время осмотра станка с дисковыми пилами



57-летний житель Чунского района Иркутской области потерял руку во время работы в ООО «Октябрьский ЛЗК» сортировщиком пиломатериалов. Травму мужчина получил во время осмотра механизмов станка с дисковыми пилами при их вращении. Руку пришлось ампутировать.



- В результате расследования несчастного случая установлено, что наряду с фактом нарушения им инструкции по охране труда, имеется и вина работодателя. Она выразилась в отсутствии контроля со стороны должностных лиц за соблюдением работником требований инструкций по охране труда, в допущении работника к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра, в необеспечении работника в полном объеме спецодеждой и другими сертифицированными средствами индивидуальной защиты, в непроведении обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, - сообщает прокуратура Иркутской области.



Установлено, что после несчастного случая на производстве работнику, получившему инвалидность, лишенному возможности трудоустроиться, работодатель не выплатил компенсацию, не оказал материальную помощь. Более того, по результатам рассмотрения заявления работника о выплате компенсации, работодатель отказал в этом.



Выступая в защиту прав работника, прокурор района предъявил в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Октябрьский ЛЗК» компенсации морального вреда, причиненного работнику в результате несчастного случая на производстве. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в пользу пострадавшего, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 400 тыс. рублей.



Решение суда не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



