Деревья он планировал пустить на дрова
В отдел полиции Селенгинского района поступило сообщение о незаконной рубке неподалёку от лечебно-оздоровительного источника, в 8 километрах от села Тохой. На место происшествия были направлены участковый уполномоченный полиции, а также следственно-оперативная группа.
Полицейские задержали подозреваемого – 49-летнего сторожа курортного комплекса. Установлено, что он срубил на прилегающей территории восемь сосен и лиственницу, общим объёмом – около 40 кубометров. По его словам, рубку лесных насаждений он произвёл для заготовки дров. Ущерб составил 79 тысяч рублей.
Изъяты бензопила и заготовленная древесина. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии сторож курортного комплекса тайком рубил лес
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