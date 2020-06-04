В Бурятии сторож курортного комплекса тайком рубил лес

Деревья он планировал пустить на дрова



В отдел полиции Селенгинского района поступило сообщение о незаконной рубке неподалёку от лечебно-оздоровительного источника, в 8 километрах от села Тохой. На место происшествия были направлены участковый уполномоченный полиции, а также следственно-оперативная группа.



Полицейские задержали подозреваемого – 49-летнего сторожа курортного комплекса. Установлено, что он срубил на прилегающей территории восемь сосен и лиственницу, общим объёмом – около 40 кубометров. По его словам, рубку лесных насаждений он произвёл для заготовки дров. Ущерб составил 79 тысяч рублей.



Изъяты бензопила и заготовленная древесина. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

