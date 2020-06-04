На аварийных участках дорог планируют установить баннеры
В Кяхтинском районе Бурятии состоялось внеочередное заседание комиссии по повышению безопасности дорожного движения.
Было рассмотрено дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пассажиров, произошедшее в районе 26 мая. Как сообщал «Байкал-Daily», в аварии пострадали двое детей 13 и 10 лет. В момент ДТП дети не были пристёгнуты ремнями безопасности.
- Участники заседания изучили причины и условия, способствовавшие совершению ДТП. Комиссией определены первоочередные направления профилактической деятельности и разработки комплекса мер по устранению причин ДТП с детьми. В их числе - установка социальных баннеров на аварийных участках автомобильных дорог и проведение разъяснительной работы с водителями посредством средств массовой информации и социальных сетей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За 4 месяца 2020 года в районе зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали пять несовершеннолетних.
В Бурятии ДТП с двумя пострадавшими детьми рассмотрели на комиссии
Происшествия, Фото:
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