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В Бурятии ДТП с двумя пострадавшими детьми рассмотрели на комиссии

В Бурятии ДТП с двумя пострадавшими детьми рассмотрели на комиссии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На аварийных участках дорог планируют установить баннеры

В Кяхтинском районе Бурятии состоялось внеочередное заседание комиссии по повышению безопасности дорожного движения.

Было рассмотрено дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пассажиров, произошедшее в районе 26 мая. Как сообщал «Байкал-Daily», в аварии пострадали двое детей 13 и 10 лет. В момент ДТП дети не были пристёгнуты ремнями безопасности. 

- Участники заседания изучили причины и условия, способствовавшие совершению ДТП. Комиссией определены первоочередные направления профилактической деятельности и разработки комплекса мер по устранению причин ДТП с детьми. В их числе - установка социальных баннеров на аварийных участках автомобильных дорог и проведение разъяснительной работы с водителями посредством средств массовой информации и социальных сетей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

За 4 месяца 2020 года в районе зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали пять несовершеннолетних. 
ДТП
 
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