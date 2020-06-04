У жителя Бурятии в рюкзаке нашли марихуану

Происшествия, Фото: из архива

Сельчанин собирался на маршрутке довезти «травку» до дома



1 июня сотрудники полиции на остановке общественного транспорта неподалёку от села Вознесеновка в Тарбагатайском районе Бурятии задержали 45-летнего мужчину. У него в рюкзаке было обнаружено 300 граммов марихуаны.



Житель села Нижний Саянтуй признался, что собрал наркотическое средство на поле для собственного употребления и планировал на маршрутке возвращаться домой.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



О лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).





