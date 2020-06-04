Сельчанин собирался на маршрутке довезти «травку» до дома
1 июня сотрудники полиции на остановке общественного транспорта неподалёку от села Вознесеновка в Тарбагатайском районе Бурятии задержали 45-летнего мужчину. У него в рюкзаке было обнаружено 300 граммов марихуаны.
Житель села Нижний Саянтуй признался, что собрал наркотическое средство на поле для собственного употребления и планировал на маршрутке возвращаться домой.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
О лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
У жителя Бурятии в рюкзаке нашли марихуану
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина убил собутыльника в ходе ссоры
Пропавшие подростки от станции Дивизионная дошли до Пыхты
Мужчины вырубили деревьев почти на 200 тысяч рублей
Аферисты убедили мужчину, что на его имя пытались оформить кредит
Женщина незаконно обналичила материнский капитал
Следственный комитет продолжает разбираться в убийстве двух девушек в 2002 году в Клюквенной пади
Беглец попался при проверке документов
Виновник аварии, после которой женщине ампутировали ногу, прячется от пострадавшей
Сайт показывал, что мужчина якобы заработал 44 тысячи долларов.
Чтобы найти преступника, потребовалось два года
На это пожаловался отец ребёнка
Мастер вытолкнул слесаря из вагона
Лесных пожаров на сегодня нет
Число выздоровевших от коронавируса в Бурятии превысило 1000
Бурятия на шестом месте в ДФО по этому показателю