В Бурятии браконьеры выловили сетями более 100 рыб

Полицейские задержали браконьеров во время рейда



Во время рейда сотрудники транспортной полиции в Муйском районе Бурятии задержали двух ранее не судимых местных жителей за незаконный вылов рыбы.



Подозреваемые были задержаны на берегу озера Каменное. Мужчины незаконно, при помощи сети выловили 111 особей рыбы различных пород. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

