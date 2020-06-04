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В Забайкалье благодаря ДНК раскрыли убийство двухлетней давности

В Забайкалье благодаря ДНК раскрыли убийство двухлетней давности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина убил собутыльника в ходе ссоры

Жителю Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве двухлетней давности.

В феврале 2018 года на автобазе в Чите был убит 39-летний мужчина. В ходе расследования следователи пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен мужчина, которой накануне устроился разнорабочим на автобазу. Однако никаких данных о личности потенциального подозреваемого никто сообщить не мог.

Во время кропотливой работы на месте происшествия следователи изъяли предметы с образцами биологических веществ, которые могли принадлежать подозреваемому. Следователи направили для экспертизы ДНК более 40 предметов. По данным экспертизы удалось установить личность обвиняемого.

В настоящее время обвиняемый, не имеющий определённого места жительства, задержан. На допросе он отрицал свою причастность к убийству, однако в ходе очной ставки с одним из свидетелей мужчина признался во всём.

Задержанный сообщил, что убийство он совершил в ходе совместного распития спиртного с потерпевшим, ударив его ножом во время ссоры.

Ему предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

убийство ДНК
 
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