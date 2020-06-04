 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июня

03 Июня

Популярное

В Иркутской области «чёрные лесорубы» получили реальный срок

В Иркутской области «чёрные лесорубы» получили реальный срок
Происшествия, 
Мужчины вырубили деревьев почти на 200 тысяч рублей

В Иркутской области суд вынес обвинительный приговор в отношении пяти жителей Эхирит-Булагатского района в возрасте от 26 до 37 лет. Они признаны виновными в незаконной рубке леса по предварительному сговору в крупном размере.

В декабре 2019 года и в январе 2020 года 33-летний местный житель привлёк своих знакомых для незаконной рубки леса в эксплуатационных лесах Эхирит-Булагатского участкового лесничества. Для этого он предоставил им бензопилу «Штиль МС 250» и автомобиль «ГАЗ 3307».

«Чёрные лесорубы» вырубили 20 сосен. Ущерб составил около 190 тысяч рублей.

11 января преступников поймали правоохранители.

Суд, в зависимости от роли каждого, приговорил четверых подсудимых к лишению свободы сроком от 2 до 3 лет, двоих из них с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, двоих – условно; одного – к принудительным работам сроком на 2 года 6 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования территориального управления министерства лесного комплекса по области по Усть-Ордынскому лесничеству о взыскании ущерба, причинённого государству, а также конфискации в доход государства автомобиля марки «ГАЗ 3307».

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

черные лесорубы суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинка на маткапитал намеренно купила снесённый дом
Читинка на маткапитал намеренно купила снесённый дом
Происшествия, 04.06.2020
Женщина незаконно обналичила материнский капитал
Бывшего бурятского милиционера арестовали в Москве
Бывшего бурятского милиционера арестовали в Москве
Происшествия, 04.06.2020
Следственный комитет продолжает разбираться в убийстве двух девушек в 2002 году в Клюквенной пади
Житель Бурятии с зимы прятался от колонии
Житель Бурятии с зимы прятался от колонии
Происшествия, 04.06.2020
Беглец попался при проверке документов
Улан-удэнке, лишившейся ноги по вине пристава, протез оплатил Фонд соцстрахования
Улан-удэнке, лишившейся ноги по вине пристава, протез оплатил Фонд соцстрахования
Происшествия, 04.06.2020
Виновник аварии, после которой женщине ампутировали ногу, прячется от пострадавшей
Улан-удэнец потерял 1,2 миллиона рублей на сайте фейковых брокеров
Улан-удэнец потерял 1,2 миллиона рублей на сайте фейковых брокеров
Происшествия, 04.06.2020
Сайт показывал, что мужчина якобы заработал 44 тысячи долларов.
Читинец устроился на работу и на следующий день убил коллегу
Читинец устроился на работу и на следующий день убил коллегу
Происшествия, 04.06.2020
Чтобы найти преступника, потребовалось два года
В Бурятии второй день нет лесных пожаров
В Бурятии второй день нет лесных пожаров
Происшествия, 04.06.2020
Лесных пожаров на сегодня нет
В Бурятии выявили ещё 48 заражённых COVID-19
В Бурятии выявили ещё 48 заражённых COVID-19
Происшествия, 04.06.2020
Число выздоровевших от коронавируса в Бурятии превысило 1000
В Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,63%
В Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,63%
Происшествия, 04.06.2020
Бурятия на шестом месте в ДФО по этому показателю
С горного озера в Бурятии вертолётом спасли шесть человек
С горного озера в Бурятии вертолётом спасли шесть человек
Происшествия, 03.06.2020
Вездеход рыбаков утонул в труднодоступной местности
Улан-удэнец едва не убил возлюбленную, решившую уйти от него
Улан-удэнец едва не убил возлюбленную, решившую уйти от него
Происшествия, 03.06.2020
Женщина, которой едва спасли жизнь, простила своего сожителя  
В Улан-Удэ на видео сняли, как сбили выскочившую на дорогу женщину
В Улан-Удэ на видео сняли, как сбили выскочившую на дорогу женщину
Происшествия, 03.06.2020
Женщина неожиданно выбежала на дорогу в центре города

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^