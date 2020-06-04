Мужчины вырубили деревьев почти на 200 тысяч рублей
В Иркутской области суд вынес обвинительный приговор в отношении пяти жителей Эхирит-Булагатского района в возрасте от 26 до 37 лет. Они признаны виновными в незаконной рубке леса по предварительному сговору в крупном размере.
В декабре 2019 года и в январе 2020 года 33-летний местный житель привлёк своих знакомых для незаконной рубки леса в эксплуатационных лесах Эхирит-Булагатского участкового лесничества. Для этого он предоставил им бензопилу «Штиль МС 250» и автомобиль «ГАЗ 3307».
«Чёрные лесорубы» вырубили 20 сосен. Ущерб составил около 190 тысяч рублей.
11 января преступников поймали правоохранители.
Суд, в зависимости от роли каждого, приговорил четверых подсудимых к лишению свободы сроком от 2 до 3 лет, двоих из них с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, двоих – условно; одного – к принудительным работам сроком на 2 года 6 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования территориального управления министерства лесного комплекса по области по Усть-Ордынскому лесничеству о взыскании ущерба, причинённого государству, а также конфискации в доход государства автомобиля марки «ГАЗ 3307».
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области «чёрные лесорубы» получили реальный срок
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