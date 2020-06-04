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Иркутянин хотел спасти 700 тысяч и перевёл их мошенникам

Иркутянин хотел спасти 700 тысяч и перевёл их мошенникам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферисты убедили мужчину, что на его имя пытались оформить кредит

В Иркутске полицейские работают над выяснением обстоятельств хищения крупной суммы денег у 60-летнего мужчины.

2 июня он получил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей службы безопасности крупного банка, клиентом которого он является.

Поводом для диалога якобы стала предотвращённая попытка неизвестных оформить на имя мужчины кредит. Чтобы обезопаситься от таких инцидентов, финансовый работник предложила ему перевести деньги на более безопасные (резервные) счета.

Не подвергая услышанное сомнению, мужчина последовательно выполнил все поступившие инструкции. И только потом осознал, что самостоятельно перечислил 700 тысяч рублей на счета мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
мошенничество
 
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