Аферисты убедили мужчину, что на его имя пытались оформить кредит
В Иркутске полицейские работают над выяснением обстоятельств хищения крупной суммы денег у 60-летнего мужчины.
2 июня он получил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей службы безопасности крупного банка, клиентом которого он является.
Поводом для диалога якобы стала предотвращённая попытка неизвестных оформить на имя мужчины кредит. Чтобы обезопаситься от таких инцидентов, финансовый работник предложила ему перевести деньги на более безопасные (резервные) счета.
Не подвергая услышанное сомнению, мужчина последовательно выполнил все поступившие инструкции. И только потом осознал, что самостоятельно перечислил 700 тысяч рублей на счета мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянин хотел спасти 700 тысяч и перевёл их мошенникам
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина незаконно обналичила материнский капитал
Следственный комитет продолжает разбираться в убийстве двух девушек в 2002 году в Клюквенной пади
Беглец попался при проверке документов
Виновник аварии, после которой женщине ампутировали ногу, прячется от пострадавшей
Сайт показывал, что мужчина якобы заработал 44 тысячи долларов.
Чтобы найти преступника, потребовалось два года
На это пожаловался отец ребёнка
Мастер вытолкнул слесаря из вагона
Лесных пожаров на сегодня нет
Число выздоровевших от коронавируса в Бурятии превысило 1000
Бурятия на шестом месте в ДФО по этому показателю
Вездеход рыбаков утонул в труднодоступной местности
Женщина, которой едва спасли жизнь, простила своего сожителя
Возбуждено уголовное дело
Женщина неожиданно выбежала на дорогу в центре города