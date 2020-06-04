Читинка на маткапитал намеренно купила снесённый дом

Женщина незаконно обналичила материнский капитал



Сотрудники полиции Читы выявили факт мошенничества с материнским капиталом. Женщина, зная о том, что жилой дом, принадлежащий её родственнице, снесён, но ещё не исключён из реестра недвижимости, заключила фиктивный договор купли-продажи. В соответствии с ним она приобрела жилой дом и земельный участок, общей стоимостью 458 тысяч рублей.



После этого женщина обратилась в региональное управление пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала при покупке жилья, предоставив при этом подложные документы о приобретении дома для себя и своих детей. На основании этого заявления на её расчётный счёт были перечислены 408 тысяч рублей. Деньги женщина потратила не по назначению.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.



Проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



