Женщина незаконно обналичила материнский капитал
Сотрудники полиции Читы выявили факт мошенничества с материнским капиталом. Женщина, зная о том, что жилой дом, принадлежащий её родственнице, снесён, но ещё не исключён из реестра недвижимости, заключила фиктивный договор купли-продажи. В соответствии с ним она приобрела жилой дом и земельный участок, общей стоимостью 458 тысяч рублей.
После этого женщина обратилась в региональное управление пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала при покупке жилья, предоставив при этом подложные документы о приобретении дома для себя и своих детей. На основании этого заявления на её расчётный счёт были перечислены 408 тысяч рублей. Деньги женщина потратила не по назначению.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка на маткапитал намеренно купила снесённый дом
Происшествия, Фото:
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