Бывшего бурятского милиционера арестовали в Москве

Следственный комитет продолжает разбираться в убийстве двух девушек в 2002 году в Клюквенной пади
Распоряжением Басманного суда Москвы бывшего начальника милиции бурятского посёлка Селенгинск, обвиняемого в покушении на убийство свидетельницы с целью сокрытия иного преступления заключили под стражу. Следствие считает, что оно связано с резонансным убийством двух девушек 17-летней давности, к которому мог быть причастен бывший милиционер. По поручению председателя Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина этим делом занимаются сотрудники центрального аппарата ведомства, сообщает «Коммерсант».
Мотивируя ходатайство об аресте, представитель СКР отметил, что экс-милиционер обвиняется в совершении тяжких преступлений и, находясь на свободе, как бывший сотрудник правоохранительных органов, обладающий навыками оперативной работы, может серьёзно помешать работе следствия. По версии следствия, он может оказать давление на свидетельницу двойного убийства 2002 года, которое произошло в местности Клюквенная падь.
Как сообщал «Байкал-Daily», тогда девушка со своими подругами в компании милиционера и других сотрудников отправилась на пикник в Клюквенную падь, что в 50 километрах от Байкала. Вначале все они выпивали и веселились, но ближе к вечеру милиционеры, как она теперь утверждает, стали приставать к девушкам. Свидетельнице удалось сбежать, а двух её подруг зарубили топором.
- Очевидец происшедшего никому не сообщала о своих подозрениях и едва не стала следующей жертвой — милиционеры попытались утопить её в реке, - говорится в публикации Ъ.
Прокуратура, в производстве которой первоначально было это дело, трижды приостанавливала расследование в связи с неустановлением лиц, причастных к данному преступлению. И лишь в ноябре 2019 года сотрудники управления СКР по Бурятии возобновили дело о двойном убийстве. В середине декабря 2019 года экс-милиционер был арестован и обвинён в похищении и покушении на убийство с целью сокрытия иного преступления, а также двойном убийстве девушек в 2002 году.
Вместе с ним под стражу взяли двух его предполагаемых сообщников, участвовавших, по версии следствия, в убийстве 2002 года, а также в покушении на свидетеля происшедшего.
В январе 2020 года бывшего начальника селенгинской милиции отпустили из-под стражи по решению апелляционной инстанции Верховного суда Бурятии. Публикации в СМИ об этом громком деле, вероятно, привлекли внимание Александра Бастрыкина, который распорядился передать расследование в центральный аппарат СКР. И подозреваемого снова задержали и отправили в Москву.
Представитель СКР попросил суд взять его под стражу на два месяца — до 3 августа. Прокурор поддержал это требование. Cуд вернул бывшего милиционера в СИЗО.
Как сообщал «Байкал-Daily», о скандальном убийстве известная телеведущая Ксения Собчак сняла фильм-расследование «Бурятский Твин Пикс». В нём выжившая девушка впервые рассказала некоторые подробности того августовского вечера. Также она побеседовала с родственниками погибших девушек, которые просили честного расследования.
Бывшего бурятского милиционера арестовали в Москве
Происшествия, Фото:
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