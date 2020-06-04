Житель Бурятии с зимы прятался от колонии

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Беглец попался при проверке документов



Скрывавшегося от правосудия мужчину росгвардейцы задержали во время патрулирования совместно с сотрудником УФСИН в Муйском районе Бурятии.



В ходе проверки документов было установлено, что 30-летний житель Таксимо осуждён по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Суд назначил ему наказание в виде отбывания срока в колонии-поселения.



Однако осуждённый от наказания уклонился и к колонии, указанной в предписании, не явился. В федеральном розыске беглец числился с зимы, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



Задержанный уже направлен к месту отбытия наказания.

