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Улан-удэнец потерял 1,2 миллиона рублей на сайте фейковых брокеров

Улан-удэнец потерял 1,2 миллиона рублей на сайте фейковых брокеров
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сайт показывал, что мужчина якобы заработал 44 тысячи долларов.

27 мая в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний местный житель. Мужчина в апреле зарегистрировался на сайте брокерской компании для дополнительного заработка, где ему предложили выгодно вложить деньги. Улан-удэнца заверили, что вложенные средства за короткий срок принесут прибыль: об этом, в том числе, позаботится эксперт, который будет направлять клиента и поддерживать общение с ним через мессенджер.

В течение месяца горожанин перечислял на указанный сотрудником фирмы счёт крупные суммы. В общей сложности он перевёл 1 250 000 рублей. Мужчина был убеждён, что его сбережения, участвующие в финансовых сделках, приносят доход: по данным сайта, за месяц он дополнительно заработал 44 тысячи долларов.

Когда же клиент решил вывести средства, аналитик фирмы потребовал для этой операции ещё 4,4 тысячи долларов. В этот момент гражданин понял, что стал жертвой обмана. Его личный кабинет на сайте организации был заблокирован, а сам «эксперт» перестал выходить на связь. В результате житель Улан-Удэ не только не заработал, но и потерял вложенные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


мошенничество
 
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