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В Бурятии сотрудница МВД давала ребёнку оружие в качестве игрушки

В Бурятии сотрудница МВД давала ребёнку оружие в качестве игрушки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На это пожаловался отец ребёнка

В аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии обратился мужчина, заявивший, что бывшая супруга препятствует его общению с ребёнком. Он просил помочь организовать ему общение. 

Кроме того, мужчина сообщил, что его экс-жена, сотрудница правоохранительных органов, в качестве игрушки даёт ребёнку служебное оружие. Эту информацию и.о. уполномоченного по правам ребёнка в республике Татьяна Вежевич передала министру внутренних дел Бурятии Олегу Кудинову. В результате служебной проверки сотрудница районного отдела привлечена к дисциплинарной ответственности.

- Я думаю, что расследование, которое провело министерство внутренних дел по Бурятии, полностью изучило все обстоятельства: был это единичный случай или нет. Нам они дали такой ответ, нам достаточно, что сотрудника наказали. Я думаю, что впредь она вряд ли будет подвергать ребёнка такой опасности, - прокомментировала «Байкал-Daily» Татьяна Вежевич.

Документ с ответом детский омбудсмен опубликовала на своей странице в Facebook сегодня утром.




полиция оружие МВД Бурятии уполномоченный по правам ребенка
 
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