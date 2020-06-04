Забайкалец за смерть рабочего отделался ограничением свободы

Мастер вытолкнул слесаря из вагона



В Забайкальском крае местному жителю вынесен приговор за причинение смерти по неосторожности.



В ноябре 2019 года мастер реостатных испытаний сервисного локомотивного депо «Чернышевск» в ходе возникшей ссоры по поводу выполнения слесарем трудовых обязанностей стал выталкивать его из вагона. От толчка потерпевший упал с трапа на бетонное покрытие и получил тяжёлые травмы, от которых вскоре скончался.



Суд назначил мастеру наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Также частично удовлетворён иск о возмещении морального и материального вреда.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



