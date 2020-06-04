Мастер вытолкнул слесаря из вагона
В Забайкальском крае местному жителю вынесен приговор за причинение смерти по неосторожности.
В ноябре 2019 года мастер реостатных испытаний сервисного локомотивного депо «Чернышевск» в ходе возникшей ссоры по поводу выполнения слесарем трудовых обязанностей стал выталкивать его из вагона. От толчка потерпевший упал с трапа на бетонное покрытие и получил тяжёлые травмы, от которых вскоре скончался.
Суд назначил мастеру наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Также частично удовлетворён иск о возмещении морального и материального вреда.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Забайкалец за смерть рабочего отделался ограничением свободы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Виновник аварии, после которой женщине ампутировали ногу, прячется от пострадавшей
Сайт показывал, что мужчина якобы заработал 44 тысячи долларов.
Чтобы найти преступника, потребовалось два года
На это пожаловался отец ребёнка
Мастер вытолкнул слесаря из вагона
Лесных пожаров на сегодня нет
Число выздоровевших от коронавируса в Бурятии превысило 1000
Бурятия на шестом месте в ДФО по этому показателю
Вездеход рыбаков утонул в труднодоступной местности
Женщина, которой едва спасли жизнь, простила своего сожителя
Возбуждено уголовное дело
Женщина неожиданно выбежала на дорогу в центре города
Лес загорелся в труднодоступной местности
В Улан-Удэ поймали сразу двух пьяных несовершеннолетних водителей
Имущество было украдено из микрогрузовика