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Улан-удэнец едва не убил возлюбленную, решившую уйти от него

Улан-удэнец едва не убил возлюбленную, решившую уйти от него
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина, которой едва спасли жизнь, простила своего сожителя

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийстве.

По данным следствия, вечером 19 декабря 2019 года обвиняемый вместе с сожительницей в своём доме в микрорайоне Забайкальский распивали спиртное. После полуночи между ними на почве ревности произошла ссора, в ходе которой женщина заявила, что уйдёт от сожителя. Пьяный мужчина после этих слов схватил кухонный нож и с криком нанёс им три удара в живот и грудь.

Затем, опомнившись, он по телефону вызвал скорую медицинскую помощь, и благодаря усилиям врачей тяжело раненой женщине удалось спасти жизнь. После излечения она простила сожителя и надеется, что наказание для него не будет суровым.

Сам мужчина полностью раскаялся и уверяет, что больше никогда не прикоснётся к спиртному, под воздействием которого чуть не лишил жизни любимого человека.

- Однако преступление, в совершении которого обвиняется мужчина, относится к категории особо тяжких преступлений, поэтому вопросы о виновности и мере наказания будут решаться судом. В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
покушение на убийство
 
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