В районе Иркутской области отменили режим ЧС, введённый из-за пожара

Происшествия, Фото: из архива

Лес загорелся в труднодоступной местности



2 июня ликвидирован крупный лесной пожар в Тайшетском районе, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Этот пожар был зарегистрирован 19 мая в труднодоступной, удалённой от дорог и населённых пунктов местности. Возгорание началось из-за грозы. Из-за усиления ветра возник верховой пожар, который распространился на площади 400 га, тушение пришлось приостановить из-за угрозы жизни работавших там парашютистов-десантников.



При возобновлении тушения группировка сотрудников парашютно-десантной службы была увеличена до 100 человек. Вертолётом они были высажены вдоль кромки пожара, которая по окружности достигла 12 км. Локализовать очаг удалось только 27 мая на площади 2700 га.



Этот пожар оставался на 2 июня единственным в лесах Иркутской области. Его дотушивали 87 пожарных-десантников. Началась их доставка к местам постоянной дислокации на вертолёте Ми-8. В Тайшетском районе отменён режим ЧС муниципального уровня, введённый на этой территории 25 мая в связи с ухудшением лесопожарной обстановки.



Авиамониторинг лесопожарной обстановки в понедельник совершили один легкомоторный самолёт и один Ан-2. Общий налёт авиационной техники составил 9 часов 20 минут.

