В Улан-Удэ пьяный подросток на машине отца снёс столб

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

В Улан-Удэ поймали сразу двух пьяных несовершеннолетних водителей



В выходные сотрудники ГИБДД в Улан-Удэ задержали двух подростков, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ночью 30 мая произошло ДТП на улице Ченкирова. Водитель автомобиля «Ниссан Примера» не справился с управлением и снёс столб. За рулём находился молодой человек с признаками алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что водителю 17 лет, прав управления он не имеет. Автомобиль, который оказался разбит после аварии, парень взял без спроса у отца.



На место происшествия был приглашён законный представитель несовершеннолетнего, после чего была проведена процедура освидетельствования на состояние опьянения. Результат составил 0,45 мг/л.



Через несколько часов на ул. Николая Нищенко сотрудники ГИБДД остановили «Тойоту Авенсис». За рулём находилась 17-летняя девушка в состоянии опьянения.



Полицейским пояснила, что взяла машину у знакомого, чтобы увезти подругу домой. Результат освидетельствования составил 0,38 мг/л.





В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КРФ об АП. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.



При наличии информации об управлении транспортными средствами несовершеннолетними, лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения необходимо незамедлительно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99.



