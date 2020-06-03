Имущество было украдено из микрогрузовика
Утром 2 июня в дежурную часть отдела полиции в Октябрьском районе Улан-Удэ поступило сообщение от 45-летнего жителя о краже. Мужчина обнаружил, что на его микрогрузовике, припаркованном во дворе многоквартирного дома, повреждён дверной замок. С автомобиля сняли два аккумулятора, из салона украли электроинструменты. Ущерб он оценил на сумму около 23 тысяч рублей.
Вскоре установили и задержали подозреваемых – двух несовершеннолетних молодых людей. Украденное изъято.
Подростки совершили преступление, находясь под следствием за серию краж в Улан-Удэ.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подростки украли аккумуляторы и электроинструменты
Происшествия, Фото:
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