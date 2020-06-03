Житель Бурятии обчистил квартиру соседей

Хозяева в это время были на даче
В Закаменске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже. Кража была совершена в середине мая, когда хозяева находились на дачном участке. Их длительным отсутствием и воспользовался 39-летний сосед по подъезду.
Отжав стеклопакет, он проник в квартиру на первом этаже, украл микроволновую печь и два телевизора с ТВ-приставкой. Ущерб составил 19 тысяч рублей.
Имущество мужчина продал. В настоящее время украденное в полном объёме изъято полицейскими.
Ранее мужчина был неоднократно судим за различные преступления. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело о краже. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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