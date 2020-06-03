Укравшему постельное бельё из поезда читинцу грозит до пяти лет

Мужчина украл не только постельное бельё, но и подушки с одеялом



30 мая в Читинский линейный отдел транспортной полиции поступила информация о краже из пассажирского вагона. Вскоре был установлен подозреваемый – 42-летний житель Читы. У него обнаружили украденное имущество: два матраца, три подушки, одеяло, комплект постельного белья и три чехла от матраца с бирками перевозчика.



Причиненный материальный ущерб составил более 7500 рублей.



Украденное изъято в качестве доказательства по уголовному делу. Горе-похитителю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.



