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В Иркутской области пьяный водитель убил своего пассажира

В Иркутской области пьяный водитель убил своего пассажира
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пассажир погиб после наезда «Шестёрки» на столб

В Тулуне около 5 часов утра на улице Гидролизная федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария.

33-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106», не справившись с управлением, съехал с дорожного полотна и наехал на железобетонную опору фонарного столба.

30-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении, погиб на месте.

В результате медицинского освидетельствования установлено, что на момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводятся необходимые следственные действия, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП смерть
 
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