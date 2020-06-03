В Иркутской области пьяный водитель убил своего пассажира

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пассажир погиб после наезда «Шестёрки» на столб



В Тулуне около 5 часов утра на улице Гидролизная федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария.



33-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106», не справившись с управлением, съехал с дорожного полотна и наехал на железобетонную опору фонарного столба.



30-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении, погиб на месте.



В результате медицинского освидетельствования установлено, что на момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.



По данному факту проводятся необходимые следственные действия, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

