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В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил медведицу

В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил медведицу
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Чунского района
Медвежата после гибели матери ушли в лес

В ночь на 1 июня на железнодорожном перегоне между станциями Чукша и Таргиз в Чунском районе Иркутской области грузовой поезд сбил медведицу. Как сообщили в пресс-службе администрации Чунского района, медведица погибла.

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Чунскому лесничеству Андрей Кривоносов рассказал, что на рельсах каким-то образом оказалась медведица с тремя медвежатами. Идущий состав сбил взрослого зверя. По всей вероятности, машинист заметил хищника, но избежать столкновения не удалось.

- Сначала нам сообщили, что медвежата никуда не отходят от погибшей матери. Но когда на место происшествия прибыл инспектор, их уже не было. По следам видно, что они ушли в лес, - рассказал Андрей Кривоносов.

По его словам, без матери детёныши-первогодки выживут, поскольку сейчас в лесу тепло, есть корм и нет пищевых конкурентов – медведи всеядны.

Это уже второй за последнее время случай гибели медведя на железнодорожных путях в Чунском районе. Ранее, 28 апреля, грузовой поезд сбил взрослого медведя на перегоне Кешево-Торея. Это произошло также ночью.

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