В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил медведицу

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Чунского района

Медвежата после гибели матери ушли в лес



В ночь на 1 июня на железнодорожном перегоне между станциями Чукша и Таргиз в Чунском районе Иркутской области грузовой поезд сбил медведицу. Как сообщили в пресс-службе администрации Чунского района, медведица погибла.



Государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Чунскому лесничеству Андрей Кривоносов рассказал, что на рельсах каким-то образом оказалась медведица с тремя медвежатами. Идущий состав сбил взрослого зверя. По всей вероятности, машинист заметил хищника, но избежать столкновения не удалось.



- Сначала нам сообщили, что медвежата никуда не отходят от погибшей матери. Но когда на место происшествия прибыл инспектор, их уже не было. По следам видно, что они ушли в лес, - рассказал Андрей Кривоносов.



По его словам, без матери детёныши-первогодки выживут, поскольку сейчас в лесу тепло, есть корм и нет пищевых конкурентов – медведи всеядны.



Это уже второй за последнее время случай гибели медведя на железнодорожных путях в Чунском районе. Ранее, 28 апреля, грузовой поезд сбил взрослого медведя на перегоне Кешево-Торея. Это произошло также ночью.



