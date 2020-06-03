Братчанин организовал нарколабораторию в своём доме

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С подельницей он сбывал синтетические наркотики через закладки



В Братске оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники УФСБ и СОБР Росгвардии задержали группу, распространявшую синтетические наркотики.



30-летний житель Братска оборудовал в своём доме подпольную нарколабораторию и через интернет-магазин продавал синтетические наркотики. Распространялись наркотики через закладки.



В ходе обысков по месту проживания наркодилера изъяты предназначенное для изготовления синтетики химическое оборудование и около 550 грамм сырьевых веществ.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории Москвы.



Вскоре полицейские вышли на след его 25-летней подельницы. Оперативникам задержанная указала места тайников. Там были обнаружены четыре свёртка с синтетическим наркотиком, общим весом около четырёх гр.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.



Предполагаемый организатор был взят под стражу, соучастнице назначен домашний арест, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

