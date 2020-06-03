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Братчанин организовал нарколабораторию в своём доме

Братчанин организовал нарколабораторию в своём доме
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
С подельницей он сбывал синтетические наркотики через закладки

В Братске оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники УФСБ и СОБР Росгвардии задержали группу, распространявшую синтетические наркотики.

30-летний житель Братска оборудовал в своём доме подпольную нарколабораторию и через интернет-магазин продавал синтетические наркотики. Распространялись наркотики через закладки.

В ходе обысков по месту проживания наркодилера изъяты предназначенное для изготовления синтетики химическое оборудование и около 550 грамм сырьевых веществ.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории Москвы.

Вскоре полицейские вышли на след его 25-летней подельницы. Оперативникам задержанная указала места тайников. Там были обнаружены четыре свёртка с синтетическим наркотиком, общим весом около четырёх гр.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Предполагаемый организатор был взят под стражу, соучастнице назначен домашний арест, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
наркотики
 
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