С подельницей он сбывал синтетические наркотики через закладки
В Братске оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники УФСБ и СОБР Росгвардии задержали группу, распространявшую синтетические наркотики.
30-летний житель Братска оборудовал в своём доме подпольную нарколабораторию и через интернет-магазин продавал синтетические наркотики. Распространялись наркотики через закладки.
В ходе обысков по месту проживания наркодилера изъяты предназначенное для изготовления синтетики химическое оборудование и около 550 грамм сырьевых веществ.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории Москвы.
Вскоре полицейские вышли на след его 25-летней подельницы. Оперативникам задержанная указала места тайников. Там были обнаружены четыре свёртка с синтетическим наркотиком, общим весом около четырёх гр.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Предполагаемый организатор был взят под стражу, соучастнице назначен домашний арест, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Братчанин организовал нарколабораторию в своём доме
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар произошёл на Кирзаводе
С подельницей он сбывал синтетические наркотики через закладки
Воровку поймали благодаря камере в магазине
Мужчина расплачивался ей несколько дней
Деньги он положил в подарочный пакет
На этот раз трамвай задел «УАЗ»
Добровольно виновник пожара отказывался возмещать ущерб
Росгвардейцы остановили грузовик с украденным кедром
Аварии случились относительно недалеко друг от друга
Коронавирусом заразились ещё более 40 человек
Автомобиль пьяного водителя перевернулся
За выходные сгорели 4 бани
Водитель автомобиля выехал на красный свет
Мужчина убил женщину, а затем её сожителя
Девочка гуляла со своей матерью