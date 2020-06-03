В Бурятии школьница разбила окно машины и стащила сумку

Воровку поймали благодаря камере в магазине



18-летняя жительница посёлка Таксимо задержана за кражу из автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Инцидент произошёл в конце марта в Таксимо, когда девушка ещё училась в школе. Она разбила стекло автомашины, которую владелица, приехав на обед, припарковала рядом с домом. Из салона иномарки воровка забрала сумку, лежавшую между передними сиденьями. После девушка и её подруга, которая была рядом, убежали.



Найденные в сумочке четыре тысячи рублей школьница потратила в ближайшем магазине, рассчитавшись украденной банковской картой. Владелице карты пришло смс-уведомление.



Причинённый ущерб составил 16,5 тысяч рублей.



По записям с камеры видеонаблюдения в кратчайшее время воровка была установлена полицейскими. У неё изъята украденная сумка со всеми документами.



Уголовное дело, возбуждённое по статье «Кража». направлено в суд.

