Воровку поймали благодаря камере в магазине
18-летняя жительница посёлка Таксимо задержана за кражу из автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Инцидент произошёл в конце марта в Таксимо, когда девушка ещё училась в школе. Она разбила стекло автомашины, которую владелица, приехав на обед, припарковала рядом с домом. Из салона иномарки воровка забрала сумку, лежавшую между передними сиденьями. После девушка и её подруга, которая была рядом, убежали.
Найденные в сумочке четыре тысячи рублей школьница потратила в ближайшем магазине, рассчитавшись украденной банковской картой. Владелице карты пришло смс-уведомление.
Причинённый ущерб составил 16,5 тысяч рублей.
По записям с камеры видеонаблюдения в кратчайшее время воровка была установлена полицейскими. У неё изъята украденная сумка со всеми документами.
Уголовное дело, возбуждённое по статье «Кража». направлено в суд.
В Бурятии школьница разбила окно машины и стащила сумку
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