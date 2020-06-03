 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июня

02 Июня

Популярное

В Бурятии школьница разбила окно машины и стащила сумку

В Бурятии школьница разбила окно машины и стащила сумку
Происшествия, 
Воровку поймали благодаря камере в магазине

18-летняя жительница посёлка Таксимо задержана за кражу из автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Инцидент произошёл в конце марта в Таксимо, когда девушка ещё училась в школе. Она разбила стекло автомашины, которую владелица, приехав на обед, припарковала рядом с домом. Из салона иномарки воровка забрала сумку, лежавшую между передними сиденьями. После девушка и её подруга, которая была рядом, убежали.

Найденные в сумочке четыре тысячи рублей школьница потратила в ближайшем магазине, рассчитавшись украденной банковской картой. Владелице карты пришло смс-уведомление.

Причинённый ущерб составил 16,5 тысяч рублей.

По записям с камеры видеонаблюдения в кратчайшее время воровка была установлена полицейскими. У неё изъята украденная сумка со всеми документами.

Уголовное дело, возбуждённое по статье «Кража». направлено в суд.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Братчанин организовал нарколабораторию в своём доме
Братчанин организовал нарколабораторию в своём доме
Происшествия, 03.06.2020
С подельницей он сбывал синтетические наркотики через закладки  
В Бурятии школьница разбила окно машины и стащила сумку
В Бурятии школьница разбила окно машины и стащила сумку
Происшествия, 03.06.2020
Воровку поймали благодаря камере в магазине
Улан-уденец украл банковскую карту у друга детства
Улан-уденец украл банковскую карту у друга детства
Происшествия, 03.06.2020
Мужчина расплачивался ей несколько дней
Житель Бурятии спалил гараж своего приятеля
Житель Бурятии спалил гараж своего приятеля
Происшествия, 03.06.2020
Добровольно виновник пожара отказывался возмещать ущерб
В Бурятии расхититель кедра сбежал при проверке документов
В Бурятии расхититель кедра сбежал при проверке документов
Происшествия, 03.06.2020
Росгвардейцы остановили грузовик с украденным кедром
В Улан-Удэ вчера утром произошло два ДТП
В Улан-Удэ вчера утром произошло два ДТП
Происшествия, 03.06.2020
Аварии случились относительно недалеко друг от друга
В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 1,6 тысячи
В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 1,6 тысячи
Происшествия, 03.06.2020
Коронавирусом заразились ещё более 40 человек  
В Забайкалье столкнулись поезд и легковушка
В Забайкалье столкнулись поезд и легковушка
Происшествия, 02.06.2020
Водитель автомобиля выехал на красный свет

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^