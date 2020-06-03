Мужчина расплачивался ей несколько дней
28 мая в отдел полиции Улан-Удэ с заявлением пропаже 10 тысяч рублей со счёта обратился 49-летний житель Иркутской области. Мужчина, ранее проживавший в Улан-Удэ, приехал на родину по делам.
По приезду мужчина встретил своего 37-летнего знакомого, проживающего в одном дворе. Друзья распивали алкоголь в течение нескольких дней на квартире потерпевшего. При этом собутыльник по просьбе хозяина неоднократно покупал продукты и спиртное в магазине неподалёку, рассчитываясь его банковской картой.
По завершению застолья подозреваемый прихватил с собой банковскую карту иркутянина - вынул из кармана куртки в прихожей. Впоследствии он неоднократно несколько дней пользовался ей, оплачивая свои покупки в том же магазине. Полицейскими подозреваемый задержан.
Известно, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Злоупотребляет спиртным, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Улан-удэнец украл банковскую карту у друга детства
Происшествия, Фото:
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