Улан-удэнец украл банковскую карту у друга детства

Мужчина расплачивался ей несколько дней



28 мая в отдел полиции Улан-Удэ с заявлением пропаже 10 тысяч рублей со счёта обратился 49-летний житель Иркутской области. Мужчина, ранее проживавший в Улан-Удэ, приехал на родину по делам.



По приезду мужчина встретил своего 37-летнего знакомого, проживающего в одном дворе. Друзья распивали алкоголь в течение нескольких дней на квартире потерпевшего. При этом собутыльник по просьбе хозяина неоднократно покупал продукты и спиртное в магазине неподалёку, рассчитываясь его банковской картой.



По завершению застолья подозреваемый прихватил с собой банковскую карту иркутянина - вынул из кармана куртки в прихожей. Впоследствии он неоднократно несколько дней пользовался ей, оплачивая свои покупки в том же магазине. Полицейскими подозреваемый задержан.



Известно, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Злоупотребляет спиртным, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.





