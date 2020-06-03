В Иркутской области энергетик пытался отблагодарить чиновника взяткой в 955 тысяч





Представители Россети ФСК ЕЭС заявили, что взаимодействовали с правоохранительными органами и оказывали помощь при проведении расследования.



В Иркутской области суд вынес приговор директору филиала АО «Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы» - Центр инжиниринга и управления строительством Сибири. Он признан виновным в покушении на дачу взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Следствием и судом установлено, что с 2018 по 2019 годы ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» и филиал акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы» - Центр инжиниринга и управления строительством Сибири строили линию ЛЭП в Киренском районе Иркутской области. В августе 2019 года руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области в установленном законом порядке утвердил и выдал ПАО «ФСК ЕЭС» заключение о соответствии построенного объекта всем необходимым требованиям.- В свою очередь, директор филиал решил отблагодарить должностное лицо. 995 тысяч рублей он упаковал в подарочный пакет для придания даче взятки вида подарка, - пояснили в Следственном управлении.Руководитель стройнадзора не знал, что в пакете. Когда же обнаружил там деньги, уведомил работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. В кратчайшие сроки взяткодатель был задержан.Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.