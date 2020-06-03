Спаливший гараж житель Бурятии выплатил ущерб из пенсии

Добровольно виновник пожара отказывался возмещать ущерб



Судебные приставы взыскали с жителя Северо-Байкальского района Бурятии свыше 106 тысяч рублей материального ущерба, причинённого поджогом чужого имущества.



Мужчина незаконно проник в гараж своего знакомого, и при попытке отогрева допустил возгорание. Огонь уничтожил внутреннюю деревянную обшивку металлического гаража, а также находящееся в нём имущество.



После происшествия виновник пожара отказался добровольно возмещать знакомому причинённый ущерб. В связи с чем владельцу гаража пришлось решать материальный вопрос в судебном порядке.



На основании решения Северобайкальского городского суда в службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы обратили взыскание на пенсию должника.



На сегодняшний день деньги перечислены на счёт взыскателя, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

