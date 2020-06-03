Добровольно виновник пожара отказывался возмещать ущерб
Судебные приставы взыскали с жителя Северо-Байкальского района Бурятии свыше 106 тысяч рублей материального ущерба, причинённого поджогом чужого имущества.
Мужчина незаконно проник в гараж своего знакомого, и при попытке отогрева допустил возгорание. Огонь уничтожил внутреннюю деревянную обшивку металлического гаража, а также находящееся в нём имущество.
После происшествия виновник пожара отказался добровольно возмещать знакомому причинённый ущерб. В связи с чем владельцу гаража пришлось решать материальный вопрос в судебном порядке.
На основании решения Северобайкальского городского суда в службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы обратили взыскание на пенсию должника.
На сегодняшний день деньги перечислены на счёт взыскателя, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Спаливший гараж житель Бурятии выплатил ущерб из пенсии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На этот раз трамвай задел «УАЗ»
Росгвардейцы остановили грузовик с украденным кедром
Аварии случились относительно недалеко друг от друга
Коронавирусом заразились ещё более 40 человек
Автомобиль пьяного водителя перевернулся
За выходные сгорели 4 бани
Водитель автомобиля выехал на красный свет
Мужчина убил женщину, а затем её сожителя
Девочка гуляла со своей матерью
Адвокат угрожал распространить сведения, якобы порочащие репутацию следователя
Ребёнок не пошёл по «зебре» пешком, как положено правилами
Мужчина вдохновился персонажем Сергея Бодрова-младшего
Эксперты пришли к выводу, что оружие пригодно для стрельбы
Партию телефонов пытались провести в машине, которая доставляет продукты
Молодому человеку предъявлено обвинение