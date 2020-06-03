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В Улан-Удэ произошло очередное ДТП со «Львёнком»

В Улан-Удэ произошло очередное ДТП со «Львёнком»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На этот раз трамвай задел «УАЗ»

Накануне утром, около 9:40, в центре Улан-Удэ произошло ДТП. Автомобиль «УАЗ Патриот» совершил столкновение с новым трамваем «Львёнок».

- Столкновение произошло по невнимательности водителя «УАЗа», - сообщил очевидец аварии.

Авария спровоцировала трамвайный затор.

В результате ДТП транспортные средства получили незначительные повреждения.

Это уже третье ДТП со «Львёнком». Как сообщал «Байкал-Daily», первое произошло 29 ноября. Столкнулись трамвай №2 и автомобиль «Тойота Клюгер». Виновником также стал водитель машины - он не пропустил трамвай.

Следующая случилась в декабре на рынке «Крестьянский». С автомобилист – виновника аварии, обещали взыскать причинённый ущерб.

«Львята» - довольно дорогие трамваи. Для Улан-Удэ они куплены за счёт средств единой дальневосточной субсидии на сумму более 498 миллионов рублей (один трамвай - более 33 миллионов рублей).
ДТП
 
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