В Улан-Удэ произошло очередное ДТП со «Львёнком»

Накануне утром, около 9:40, в центре Улан-Удэ произошло ДТП. Автомобиль «УАЗ Патриот» совершил столкновение с новым трамваем «Львёнок».
- Столкновение произошло по невнимательности водителя «УАЗа», - сообщил очевидец аварии.
Авария спровоцировала трамвайный затор.
В результате ДТП транспортные средства получили незначительные повреждения.
Это уже третье ДТП со «Львёнком». Как сообщал «Байкал-Daily», первое произошло 29 ноября. Столкнулись трамвай №2 и автомобиль «Тойота Клюгер». Виновником также стал водитель машины - он не пропустил трамвай.
Следующая случилась в декабре на рынке «Крестьянский». С автомобилист – виновника аварии, обещали взыскать причинённый ущерб.
«Львята» - довольно дорогие трамваи. Для Улан-Удэ они куплены за счёт средств единой дальневосточной субсидии на сумму более 498 миллионов рублей (один трамвай - более 33 миллионов рублей).