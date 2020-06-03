В Улан-Удэ произошло очередное ДТП со «Львёнком»



Следующая случилась в декабре на рынке «Крестьянский». С автомобилист – виновника аварии, обещали взыскать причинённый ущерб.





«Львята» - довольно дорогие трамваи. Для Улан-Удэ они куплены за счёт средств единой дальневосточной субсидии на сумму более 498 миллионов рублей (один трамвай - более 33 миллионов рублей).