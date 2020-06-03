В Улан-Удэ вчера утром произошло два ДТП

В результате ДТП пострадавших нет. Иномарки получили незначительные повреждения.















В этой аварии также обошлось без пострадавших.















Накануне около 7:40 на улице Мокрова в Улан-Удэ, в направлении микрорайона Энергетик, произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись сразу несколько автомобилей. «Тойота Премио» совершил столкновение «Лексус», а тот в свою очередь ударил «Субару Легаси».Также вчера утром около 8:00 произошла ещё одна авария. Возле остановки «Химчистка» водитель автомобиля «Тойота Премио» совершил столкновение с легковым седаном, которым управлял пенсионер.