В Улан-Удэ вчера утром произошло два ДТП

Аварии случились относительно недалеко друг от друга
Накануне около 7:40 на улице Мокрова в Улан-Удэ, в направлении микрорайона Энергетик, произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись сразу несколько автомобилей. «Тойота Премио» совершил столкновение «Лексус», а тот в свою очередь ударил «Субару Легаси».
В результате ДТП пострадавших нет. Иномарки получили незначительные повреждения.
Также вчера утром около 8:00 произошла ещё одна авария. Возле остановки «Химчистка» водитель автомобиля «Тойота Премио» совершил столкновение с легковым седаном, которым управлял пенсионер.
В этой аварии также обошлось без пострадавших.
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Аварии случились относительно недалеко друг от друга
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