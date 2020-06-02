В Забайкалье столкнулись поезд и легковушка

Водитель автомобиля выехал на красный свет



В ночь на 2 июня на железнодорожном переезде станции Новопавловка в Забайкальском крае столкнулись поезд и легковушка «Тойота Королла». Авария произошла на переезде, регулируемом без дежурного работника.



- Водитель легкового автомобиля Toyota Corolla, грубо нарушив правила дорожного движения, при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд и допустил столкновение с грузовым поездом, - говорится в сообщении Забайкальской железной дороги.



Водитель автомобиля госпитализирован.



Локомотив и путевая инфраструктура не повреждены, габарит соседнего пути нарушен не был.



В результате происшествия задержка грузового поезда составила 50 минут. ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов.

