Водитель автомобиля выехал на красный свет
В ночь на 2 июня на железнодорожном переезде станции Новопавловка в Забайкальском крае столкнулись поезд и легковушка «Тойота Королла». Авария произошла на переезде, регулируемом без дежурного работника.
- Водитель легкового автомобиля Toyota Corolla, грубо нарушив правила дорожного движения, при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд и допустил столкновение с грузовым поездом, - говорится в сообщении Забайкальской железной дороги.
Водитель автомобиля госпитализирован.
Локомотив и путевая инфраструктура не повреждены, габарит соседнего пути нарушен не был.
В результате происшествия задержка грузового поезда составила 50 минут. ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов.
В Забайкалье столкнулись поезд и легковушка
Происшествия, Фото:
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