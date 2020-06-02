Девочка гуляла со своей матерью
В воскресенье на пешеходном переходе в районе администрации Иркутска произошёл наезд на трехлетнюю девочку.
49-летний житель Иркутска, управляя автомашиной «Тойота Виндом», двигался по улице Ленина, в направлении улицы Канадзавы. Он сбил трёхлетнюю девочку, которая ехала на велосипеде в сопровождении матери по нерегулируемому пешеходному переходу.
С места ДТП ребёнка доставили в детский травмпункт. После оказания необходимой медицинской помощи девочка была отпущена домой, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
В Иркутске сбили трёхлетнюю девочку на велосипеде
Происшествия, Фото:
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