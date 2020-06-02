Ребёнок не пошёл по «зебре» пешком, как положено правилами
В воскресенье, около трех часов дня на улице Аргунова в Иркутске произошёл наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.
- 68-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
В результате дорожного происшествия мальчик получил травму ноги.
В Иркутске на «зебре» сбили мальчика на велосипеде
Происшествия, Фото:
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