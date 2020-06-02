В Иркутске на «зебре» сбили мальчика на велосипеде

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Ребёнок не пошёл по «зебре» пешком, как положено правилами



В воскресенье, около трех часов дня на улице Аргунова в Иркутске произошёл наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.



- 68-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.



В результате дорожного происшествия мальчик получил травму ноги.



