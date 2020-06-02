Эксперты пришли к выводу, что оружие пригодно для стрельбы
В Иркутской области в суд направили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Осинского района, смастерившего пистолет из подручных материалов. Мужчина обвиняется в незаконном изготовлении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Как выяснили полицейские, в 2019 году мужчина изготовил самодельный пистолет. В качестве деталей он использовал металлическую трубку от кровати, пластины и другие детали, бывшие под рукой.
Готовое оружие мужчина хранил у себя дома. Самодельный пистолет обнаружили сотрудники полиции во время следственных действий по другому уголовному делу. По выводам экспертов, изготовленное оружие пригодно для стрельбы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». Обвиняемому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Житель Иркутской области собрал пистолет с помощью трубки от кровати
Происшествия, Фото:
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