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В читинскую колонию телефоны пытались провезти с продуктами

В читинскую колонию телефоны пытались провезти с продуктами
Происшествия, 
Партию телефонов пытались провести в машине, которая доставляет продукты

Сотрудники исправительной колонии №5 в Чите изъяли запрещённые мобильные телефоны, которые пытались доставить в учреждение ухищрённым способом.



При досмотре автомобиля, доставляющего продукты питания, сотрудник колонии обнаружил три свёртка в кузове. В них находились семь телефонов с аккумуляторными батареями и наушники.

По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
колония
 
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