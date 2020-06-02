В читинскую колонию телефоны пытались провезти с продуктами

Партию телефонов пытались провести в машине, которая доставляет продукты
Сотрудники исправительной колонии №5 в Чите изъяли запрещённые мобильные телефоны, которые пытались доставить в учреждение ухищрённым способом.
При досмотре автомобиля, доставляющего продукты питания, сотрудник колонии обнаружил три свёртка в кузове. В них находились семь телефонов с аккумуляторными батареями и наушники.
По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
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