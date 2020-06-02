Ангарчанин забил до смерти спортсмена-инвалида

Молодому человеку предъявлено обвинение



20-летнему ангарчанину предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.



По версии следствия, 24 мая обвиняемый вблизи СНТ «Расцвет» жестоко избил 59-летнего мужчину-инвалида. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.



Погибший был мастером спорта по пауэрлифтингу, тренером организации «Инватурспорт».



Молодой человек был задержан по «горячим следам». Органы предварительного следствия вышли в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд его не удовлетворил и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.



Расследование уголовного дела продолжается. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.





