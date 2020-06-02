Молодому человеку предъявлено обвинение
20-летнему ангарчанину предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, 24 мая обвиняемый вблизи СНТ «Расцвет» жестоко избил 59-летнего мужчину-инвалида. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Погибший был мастером спорта по пауэрлифтингу, тренером организации «Инватурспорт».
Молодой человек был задержан по «горячим следам». Органы предварительного следствия вышли в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд его не удовлетворил и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Ангарчанин забил до смерти спортсмена-инвалида
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Эксперты пришли к выводу, что оружие пригодно для стрельбы
Партию телефонов пытались провести в машине, которая доставляет продукты
Молодому человеку предъявлено обвинение
Чиновники считают, что на снижение аварийности повлияли новые комплексы фотовидеофиксации нарушений
Вор заявил, что украденными продуктами кормил собак
Они ловили окуней, щук, плотву
Его задержали на месте преступления
Пользователи Сети гадают, как автомобилист оказался на этом участке тротуара. Видео
Он срубил почти 10 кубометров сосен
Мужчина едва не задохнулся на пожаре
Третий этап операции «Мотоцикл» проходит в Бурятии
Лесники обнаружили незаконную рубку и устроили ловушку
Аварии случились с разницей в полчаса
Накануне случилось несколько дорожных аварий
Нападавшему оказала сопротивление жена продавца