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В Иркутской области серийный вор пытался сжечь улики со своим домом

В Иркутской области серийный вор пытался сжечь улики со своим домом
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Вор заявил, что украденными продуктами кормил собак

В Иркутском районе задержали серийного дачного вора. Он подозревается в совершении порядка 20 краж из дачных домов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Работу над раскрытием преступлений полицейские вели год. Первые заявления о кража имущества из садоводческих товариществ начали поступать в июле 2019 года. Расследуя обстоятельства каждой кражи, сыщики обратили внимание на схожий характер преступлений, который во всех случаях был практически одинаков. Вор проникал в жилища ночью через окно, а если замечал, что дома кто-то есть, то дожидался ночи и входил внутрь через незапертую входную дверь, пока хозяева спали. О том, что на территории орудует профессиональный дачный вор говорила его осторожность, он практически не оставлял за собой следы, действовал предельно аккуратно, а москитные сетки и вскрытые окна ставил на место. Таким образом, потерпевшие замечали пропажу только через несколько дней, тем самым непреднамеренно стирая следы преступления. В такой ситуации сыщики были лишены возможности работать по «горячим следам».

Вор крал не только драгоценности, электрооборудование, бытовую и компьютерную технику, но и продукты питания.

На днях полицейские обследуя дачные массивы в поисках недавно украденного дорогостоящего электровелосипеда обнаружили его во дворе участка, в котором проживал 44-летний ранее неоднократно судимый за кражи мужчина.

Заметив сотрудников уголовного розыска, хозяин дома предпринял попытку поджечь собственные строения, облив их бензином. Однако его действия были своевременно пресечены. Одному из сыщиков удалось предотвратить уничтожение возможных улик.

Выяснилось, что внутри помещений хранилось украденное имущество граждан, которое он не успел реализовать. В их числе: аудиоаппаратура, две бензопилы, три ноутбука, шесть камер видеонаблюдения, не менее семи наборов различных электроинструментов и прочее.

Полицейские располагают доказательствами о причастности задержанного к пяти дачным кражам, однако у них есть все основания полагать, что он причастен ещё как минимум к 15 кражам, совершенным на участках 16 садоводств. В настоящий момент данная информация проверяется.

По данным следствия, вор сдавал похищенное в скупку, а украденными продуктами кормил домашних питомцев.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста. 
кража
 
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