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В Бурятии задержали браконьеров с сетями

В Бурятии задержали браконьеров с сетями
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они ловили окуней, щук, плотву

Во время рейда сотрудники транспортной полиции задержали двух ранее судимых жителей Северо-Байкальского района Бурятии, которые незаконно ловили рыбу.

Мужчины были задержаны в притоке реки Дукачан в районе посёлка Дукачан. При помощи сети они ловили окуней, щук, язей и плотву. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
браконьерство
 
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