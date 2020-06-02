В Бурятии задержали браконьеров с сетями

Они ловили окуней, щук, плотву



Во время рейда сотрудники транспортной полиции задержали двух ранее судимых жителей Северо-Байкальского района Бурятии, которые незаконно ловили рыбу.



Мужчины были задержаны в притоке реки Дукачан в районе посёлка Дукачан. При помощи сети они ловили окуней, щук, язей и плотву. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

