Они ловили окуней, щук, плотву
Во время рейда сотрудники транспортной полиции задержали двух ранее судимых жителей Северо-Байкальского района Бурятии, которые незаконно ловили рыбу.
Мужчины были задержаны в притоке реки Дукачан в районе посёлка Дукачан. При помощи сети они ловили окуней, щук, язей и плотву. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Бурятии задержали браконьеров с сетями
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они ловили окуней, щук, плотву
Его задержали на месте преступления
Пользователи Сети гадают, как автомобилист оказался на этом участке тротуара. Видео
Он срубил почти 10 кубометров сосен
Мужчина едва не задохнулся на пожаре
Третий этап операции «Мотоцикл» проходит в Бурятии
Лесники обнаружили незаконную рубку и устроили ловушку
Аварии случились с разницей в полчаса
Накануне случилось несколько дорожных аварий
Нападавшему оказала сопротивление жена продавца
За неделю поймали 110 пьяных водителей
На лечении остаются более 670 заражённых
Смартфон вор выбросил
Вор заявил, что обновить ворота ему сказали чиновники администрации
После отказа виновник ушёл с места ДТП домой спать