Его задержали на месте преступления
На улан-удэнца возбуждено уголовное дело по факту кражи медесодержащих деталей железнодорожного назначения.
С территории железнодорожного предприятия города мужчина пытался украсть медесодержащие детали железнодорожного назначения. Вор был задержан на месте преступления, общий ущерб составил более 150 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Улан-удэнец пытался украсть детали на 150 тысяч
Происшествия, Фото:
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