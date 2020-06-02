«Пешеход на колёсах»: В Улан-Удэ автомобиль выехал на дорогу через пешеходную дорожку

Подписчики паблика отмечают, что автомобилист туда попал не случайно, поскольку заехать в небольшой проход непросто.«Туда проехать ещё постараться надо, тротуары одни. В «случайно заехал не туда» не верится», «Скорей всего, потерялся во дворах. Вот и выехал не так, как надо. Один раз простительно, а вот если есть рецидив, то да...», «Совсем уже», «Ну попутал маленько, главное никого же не сбил».Другие принялись шутить, что это «пешеход на колёсах».В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сотрудники госавтоинспекции видели это видео, уже проводится проверка для привлечения к ответственности нарушителя.Отметим, что за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения грозит штраф в размере двух тысяч рублей.