Житель Бурятии рубил лес, несмотря на условный срок

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Он срубил почти 10 кубометров сосен



Днём 31 мая участковый и лесники в Иволгинском лесничестве, в пяти километрах от села Шалуты, задержали 48-летнего местного жителя. Мужчина у подножия склона занимался раскряжёвкой деревьев, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Документов, разрешающих заготовку, у него не оказалось, и он признался в её нелегальности. Всего мужчина спилил 9,6 кубометров сосен. Ущерб составил более 420 тысяч рублей.



Рубку он совершил, будучи условно осуждённым за аналогичное преступление.



С места происшествия изъяты древесина, трактор, бензопила. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.



Кроме того, в отношении мужчины составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах.

