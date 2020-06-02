Он срубил почти 10 кубометров сосен
Днём 31 мая участковый и лесники в Иволгинском лесничестве, в пяти километрах от села Шалуты, задержали 48-летнего местного жителя. Мужчина у подножия склона занимался раскряжёвкой деревьев, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Документов, разрешающих заготовку, у него не оказалось, и он признался в её нелегальности. Всего мужчина спилил 9,6 кубометров сосен. Ущерб составил более 420 тысяч рублей.
Рубку он совершил, будучи условно осуждённым за аналогичное преступление.
С места происшествия изъяты древесина, трактор, бензопила. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Кроме того, в отношении мужчины составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах.
Житель Бурятии рубил лес, несмотря на условный срок
Происшествия, Фото:
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