Иркутянин спас соседа от смерти

Мужчина едва не задохнулся на пожаре



Вечером 1 июня произошёл пожар в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома на улице Гоголя в Иркутске. К месту были направлены два пожарных расчёта и автоколенчатый подъёмник. Пожар произошёл в однокомнатной квартире, горел матрас, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Хозяин квартиры, получивший отравление угарным газом, к моменту приезда пожарных уже был спасён. Мужчина находился в подъезде.



Он остался в живых благодаря бдительности соседа.



- Мы с супругой находились дома, когда вдруг почувствовали запах гари. Выйдя на лестничную площадку, я увидел дым, идущий из-за соседней двери. Она была заперта. Тогда я начал стучать в дверь и в стену соседа, пока не разбудил его. Он вышел из квартиры, но успел надышаться дымом, - рассказал Павел, спасший своего соседа.



Виновник пожара уснул в состоянии алкогольного опьянения с непотушенной сигаретой. 44-летний мужчина был госпитализирован.



В течение минуты пожар, причиной которого стало курение в постели, был ликвидирован. Государственные инспекторы по пожарному надзору отметили своевременность действий Павла, благодаря которому остался жив человек и пожар был потушен в короткий срок.



