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Иркутянин спас соседа от смерти

Иркутянин спас соседа от смерти
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина едва не задохнулся на пожаре

Вечером 1 июня произошёл пожар в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома на улице Гоголя в Иркутске. К месту были направлены два пожарных расчёта и автоколенчатый подъёмник. Пожар произошёл в однокомнатной квартире, горел матрас, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Хозяин квартиры, получивший отравление угарным газом, к моменту приезда пожарных уже был спасён. Мужчина находился в подъезде.

Он остался в живых благодаря бдительности соседа.

- Мы с супругой находились дома, когда вдруг почувствовали запах гари. Выйдя на лестничную площадку, я увидел дым, идущий из-за соседней двери. Она была заперта. Тогда я начал стучать в дверь и в стену соседа, пока не разбудил его. Он вышел из квартиры, но успел надышаться дымом, - рассказал Павел, спасший своего соседа.

Виновник пожара уснул в состоянии алкогольного опьянения с непотушенной сигаретой. 44-летний мужчина был госпитализирован.

В течение минуты пожар, причиной которого стало курение в постели, был ликвидирован. Государственные инспекторы по пожарному надзору отметили своевременность действий Павла, благодаря которому остался жив человек и пожар был потушен в короткий срок.

пожар спасение
 
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