Третий этап операции «Мотоцикл» проходит в Бурятии
С 1 по 10 июня в Бурятии проводится III этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл», сообщает республиканское УГИБДД.
Автоинспекторы уделят особое внимание мотоциклистам. Наряды ДПС нацелены на профилактику ДТП с их участием, пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, выявление лиц, управляющих мототехникой без водительского удостоверения и регистрационных знаков, а также находящихся в состоянии опьянения. При этом отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям и работе по обнаружению украденных мотоциклов.
С начала текущего года в Бурятии зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в том числе 21 авария с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате данных происшествий травмы получили 22 участника дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает водителей мототехники к соблюдению ПДД и обязательному использованию защитной экипировки. Автомобилистам следует помнить, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд, поэтому необходимо быть внимательными при выполнении маневров, смотреть в зеркала и включать указатели поворота, а также избегать резких перестроений на проезжей части.
В Бурятии произошло 30 ДТП с мототранспортом
Происшествия, Фото:
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