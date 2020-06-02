В Бурятии произошло 30 ДТП с мототранспортом

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Третий этап операции «Мотоцикл» проходит в Бурятии



С 1 по 10 июня в Бурятии проводится III этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл», сообщает республиканское УГИБДД.



Автоинспекторы уделят особое внимание мотоциклистам. Наряды ДПС нацелены на профилактику ДТП с их участием, пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, выявление лиц, управляющих мототехникой без водительского удостоверения и регистрационных знаков, а также находящихся в состоянии опьянения. При этом отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям и работе по обнаружению украденных мотоциклов.



С начала текущего года в Бурятии зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в том числе 21 авария с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате данных происшествий травмы получили 22 участника дорожного движения.



Госавтоинспекция призывает водителей мототехники к соблюдению ПДД и обязательному использованию защитной экипировки. Автомобилистам следует помнить, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд, поэтому необходимо быть внимательными при выполнении маневров, смотреть в зеркала и включать указатели поворота, а также избегать резких перестроений на проезжей части.



