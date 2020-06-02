В Бурятии «чёрные лесорубы» попались благодаря фотоловушке





В Бурятии сотрудники Иволгинского лесничества во время патрулирования лесов обнаружили незаконно заготовленную древесину, уже готовую для перевозки. Чтобы выявить нарушителей и поймать их с поличным, лесники решили установить фотоловушку. Долго ждать не пришлось – уже к вечеру в кадр попали трое мужчин на легковом автомобиле и тракторе, готовившие незаконно добытую древесину к погрузке.Объём незаконно заготовленной древесины составил около 25 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 420 тысяч рублей. Трактор и незаконно заготовленная древесина изъяты.Оказалось, что нарушители и ранее были привлечены к ответственности за аналогичные нарушения. Известно, что лидер группы, 49-летний житель Иволгинского района, совершает незаконную рубку в третий раз.В отношении нарушителей составлены протоколы за незаконную рубку леса и за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Все материалы переданы в ОМВД по Иволгинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.